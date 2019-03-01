01 Mart 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Serdar Aziz'e 'hazır ol' emri

Serdar Aziz'e 'hazır ol' emri
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 28.02.2019

, Rizespor karşılaşmasında savunmada zoraki değişikliğe gidecek.

Sadık'ın cezalı olduğu haftada savunmanın göbeği Skrtel- ikilisinden oluşacak. Teknik direktör 'ın maçı öncesi hazır olmasını istediği Serdar da idmanlardaki performansıyla öne çıkan isimler arasında yer alıyor.

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