01 Mart 2019, Cuma
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Serdar Aziz'e 'hazır ol' emri
Giriş Tarihi: 28.02.2019
Fenerbahçe, Rizespor karşılaşmasında savunmada zoraki değişikliğe gidecek.
Sadık'ın cezalı olduğu haftada savunmanın göbeği Skrtel-Serdar Aziz ikilisinden oluşacak. Teknik direktör Ersun Yanal'ın Rize maçı öncesi hazır olmasını istediği Serdar da idmanlardaki performansıyla öne çıkan isimler arasında yer alıyor.
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