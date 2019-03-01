01 Mart 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Soldado'ya kart uyarısı

Soldado'ya kart uyarısı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 28.02.2019

Bu sezon 2 kırmızı, 3 sarı kart gören ’ya uyarı...

maçına kart sınırında çıkacak olan İspanyol'la konuşan teknik direktör 'ın, "Bir sonraki hafta ile karşılaşacağız. Dikkatli ol ve hakemlerle diyaloğa girme. Takımın sana ihtiyacı var" dediği öğrenildi.
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