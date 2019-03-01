01 Mart 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Ersun Yanal yeni hedefini açıkladı

Yanal yeni hedefini açıkladı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 28.02.2019

Sarı-lacivertlilerin hocası , öğrencilerine yeni hedefi açıkladı.

Tecrübeli teknik adam, sezon sonuna kadar Ülker Stadı'nda oynayacakları 6 maçtan da galibiyet istedi, ", rakipler için yine kabus olacak. Herkes de üstüne düşeni yapacak" sözlerini sarfetti.

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