Ersun Yanal yeni hedefini açıkladı

Sarı-lacivertlilerin hocası Ersun Yanal, öğrencilerine yeni hedefi açıkladı.

Tecrübeli teknik adam, sezon sonuna kadar Ülker Stadı'nda oynayacakları 6 maçtan da galibiyet istedi, "Kadıköy, rakipler için yine kabus olacak. Herkes de üstüne düşeni yapacak" sözlerini sarfetti.