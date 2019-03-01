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FENERBAHÇE

Gözler 10'da

Gözler 10'da
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 28.02.2019 Giriş Tarihi: 28.02.2019

Mehmet’in takıma dönmesiyle pozisyonu için ‘tatlı rekabet’ başladı Teknik patron Yanal, maçında hangi yıldızı oynatacağına hala karar vermedi

derbisinde müthiş bir geri dönüşe imza atan 'de salı gününden beri tatlı bir rekabet var. Ve o forma savaşı takımın beyin bölgesi olan pozisyonu için ile arasında yaşanıyor. Bir yanda derbide ilk golü atarak takımı ateşleyen Sloven futbolcu, diğer tarafta ise sakatlandığı sınavına kadar sarı-lacivertlilerin en iyisi olan Mehmet Ekici... Gözer ise kararı verecek teknik patron 'da...

SAKATLIK ETKİSİ

Usta hocanın yarın oynanacak Rizespor maçı öncesi hala iki yıldız arasında kararsız kaldığı gelen haberler arasında. Oyuncuların antrenman performansını izleyen Yanal'ın, Zajc'ın yükselen performansını bölmek istemediği, Ekici'nin de takımın itici gücü olması nedeniyle karar vermekte zorlandığı kaydedildi. Mehmet'in tekrar sakatlanmasından korkan tecrübeli çalıştırıcının bir ihtimal yedek başlatıp 60 ya da 70'ten sonra oyuna alabileceği bildirildi.

40 YILLIK FENERLİ GİBİ

Öte yandan Miha Zajc yeni takımına alışma sürecini de kısa sürede atlattı. 25 yaşındaki futbolcunun antenmanlar sırasında diğer futbolcularla sohbetleri ve şakalalaşmaları gözden kaçmıyor. Zajc'ın Fenerbahçe ile çıktığı daha ikinci maçta gol sevinci yaşaması da bunun göstergesi.

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