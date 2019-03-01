01 Mart 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Hasan Ali tam gaz

Hasan Ali tam gaz
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 28.02.2019 Giriş Tarihi: 28.02.2019

Derbide attığı nefis golle 1 puanı getiren , idman sonlarında özel çalışmalarını sürdürüyor.

Bir süredir yaptığı şut antrenanlarının meyvesini maçta alan tecrübeli sol bekin, her çalışma sonunda ekstra şutlara devam ettiği kaydedildi.
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