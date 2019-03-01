Hasan Ali tam gaz

Derbide attığı nefis golle 1 puanı getiren Hasan Ali, idman sonlarında özel çalışmalarını sürdürüyor.

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Bir süredir yaptığı şut antrenanlarının meyvesini maçta alan tecrübeli sol bekin, her çalışma sonunda ekstra şutlara devam ettiği kaydedildi.