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FENERBAHÇE

Ligin daimi lideri Fenerbahçe

Ligin daimi lideri Fenerbahçe
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 28.02.2019 Giriş Tarihi: 28.02.2019

Bu hafta ligde 2000. maçına çıkacak olan , 61 sezonluk tarihi rekabette tüm rakiplerini geride bıraktı.

karşısında yarın bu sayıya ulaşacak olan sarı-lacivertliler, 1959'dan bu yana yapılan puan sıralamasında zirveye çıktı. Ezeli rakibi 'la aynı maç sayısına sahip olan , oynadığı bin 999 karşılaşmada bin 139 galibiyet, 529 beraberlik, 331 de yenilgi aldı. Kanarya'yı; Galatasaray, ve takip ediyor.


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