Ligin daimi lideri Fenerbahçe

Bu hafta ligde 2000. maçına çıkacak olan Fenerbahçe, 61 sezonluk tarihi rekabette tüm rakiplerini geride bıraktı.

Çaykur Rizespor karşısında yarın bu sayıya ulaşacak olan sarı-lacivertliler, 1959'dan bu yana yapılan puan sıralamasında zirveye çıktı. Ezeli rakibi Galatasaray'la aynı maç sayısına sahip olan Fenerbahçe, oynadığı bin 999 karşılaşmada bin 139 galibiyet, 529 beraberlik, 331 de yenilgi aldı. Kanarya'yı; Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor takip ediyor.



