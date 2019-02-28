Yeni transfer Nabil Dirar!
Ersun Yanal öncesi kadro dışı olan Fenerbahçeli yıldız, sonraki dönemde sergilediği dikkat çekici performansla göze girdi. Takımın bankosu oldu.
Fenerbahçe'nin Faslı kanat oyuncusu Nabil Dirar, teknik direktör Ersun Yanal göreve gelmeden önce kadro dışıydı. Tecrübeli teknik adamın göreve başlamasıyla affedildi. Sonrasında ise kendisini geliştirdi. Ortaya koyduğu futbolla taraftarın gönlünü kazandı. Oynadığı maçlarda skoru direkt etki eden Dirar için Fenerbahçeli taraftarlar, "Ersun Yanal'dan önceki dönemi çok kötüydü. Oynamadığı dönemde kendini çok geliştirmiş" yorumları yaptı. Dirar, Beşiktaş'a karşı da etkili performans sergiledi.
Formunun zirvesinde
Süper Lig'de oynadığı son iki maçta 10 şut pası atıp iki de asist yapan Nabil Dirar, aynı sayıda şut pasını önceki 10 lig maçında atabilmişti. Tecrübeli oyuncu formunun zirvesinde.
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