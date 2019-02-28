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Ersun Yanal'ın vazgeçilmezi
Güncelleme Tarihi: 27.02.2019 Giriş Tarihi: 27.02.2019
Ligin ikinci yarısı öncesi affedilen Nabil Dirar, Fenerbahçe’nin vazgeçilmezleri arasındaki yerini aldı.
Ersun Yanal ile birlikte yeniden doğan 33 yaşındaki Faslı oyuncu, yüksek pas yüzdesiyle öne çıkarken, en çok mesafe kat eden futbolculardan biri oldu. Yıldız futbolcu, Konyaspor ile Beşiktaş maçlarında da yaptığı birer asistle takımın en iyileri arasında yer aldı.
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