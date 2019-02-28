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FENERBAHÇE

Ersun Yanal'ın vazgeçilmezi

Ersun Yanal'ın vazgeçilmezi
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 27.02.2019 Giriş Tarihi: 27.02.2019

Ligin ikinci yarısı öncesi affedilen , ’nin vazgeçilmezleri arasındaki yerini aldı.

ile birlikte yeniden doğan 33 yaşındaki Faslı oyuncu, yüksek pas yüzdesiyle öne çıkarken, en çok mesafe kat eden futbolculardan biri oldu. Yıldız futbolcu, ile maçlarında da yaptığı birer asistle takımın en iyileri arasında yer aldı.
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