Fenerbahçeli futbolculara durmak yasak
Samandıra’da yüzler gülüyor. Derbinin kahramanları, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde hız kesmeden çalışıyor.
Haftayı Beşiktaş beraberliğiyle kapatan Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde tesislerinde çalışan sarı- lacivertliler, izinli olan Islam Slimani dışında tam kadro idmana çıktı. U21 takımının yer aldığı antrenmanda taktik ağırlıklı çalışan Fenerbahçe'de futbolcuların hırsı ve neşeli tavırları da objektiflere de yansıdı. Kanarya, cumartesi günkü maçın hazırlıklarına bugün de yapacağı tek idmanda devam edecek.
Roman hırs küpü
Sadık Çiftpınar'ın cezalı olacağı Çaykur Rizespor karşılaşma öncesi Roman Neustadter de idmanlarda dikkat çekiyor. 24. hafta sınavında 11'de olmayı bekleyen Rus futbolcu, antrenmanlarda teknik heyetin gözüne girmeye çalışıyor.
Slimani'ye gün doğdu
Sezon başında Leicester'dan kiralanan Islam Slimani'ye sürpriz... F.Bahçe'de gözden düşen golcü futbolcunun gelecek sezon yeri garanti! Slimani'yi uzun süre çalıştırdığı Celtic'e isteyen Rodgers, Leicester City'nin yeni teknik direktörü oldu.
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