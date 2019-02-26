26 Şubat 2019, Salı

FENERBAHÇE

Ersun Yanal'dan şok sözler: "Burası Darülaceze değil, yollarımızı ayıracağız"

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 26.02.2019 Giriş Tarihi: 26.02.2019

'in 23. haftasında ile deplasmanda 3-3 berabere kalan 'de teknik direktör maçın ardından açıklamalarda bulundu.

ERSUN YANAL'DAN BEŞİKTAŞ MAÇI SONRASI FLAŞ AÇIKLAMA İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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