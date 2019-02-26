26 Şubat 2019, Salı

FENERBAHÇE

Tolgay maestro gibi

Tolgay maestro gibi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 26.02.2019

F.Bahçe’nin orta saha oyuncusu, eski takımı ’a karşı ilk yarı vasatı aşamadı. 2. devre ise Kanarya’nın şahlanışına büyük katkısı oldu

Süper Lig'de 'ın 'yi ağırladığı mücadelede gözler 'ın üzerindeydi. 150 gün sonra Vodafone Park'a bu kez sarı-lacivertli formayla dönen 28 yaşındaki futbolcu, ilk yarıda bu durumdan etkilendi. İlk 45 dakika boyunca sık sık pas hatası ve top kaybı yapan Tolgay Arslan, ikinci devrede ise kendini buldu. Tecrübeli futbolcu mücadelenin ikinci bölümünde etkili bir oyun sergiledi. Takımını orkestra şefi gibi yöneten 28 yaşındaki oyuncu takımının 3-0'dan gerçekleştirdiği müthiş dönüşünde başrolü oynayan isimlerden oldu. Paslarıyla takımı organize eden Tolgay, Fenerbahçe tribünlerinden alkışı aldı.

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