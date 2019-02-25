26 Şubat 2019, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçeli futbolcular ikinci kez tribünleri selamladı

F.Bahçeli futbolcular ikinci kez tribünleri selamladı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 26.02.2019

deplasmanında ilk yarıyı 3-0 geride kapatmasına rağmen maçtan 3-3’lük beraberlikle ayrılan ’de futbolcular soyunma odasına girdikten sonra yeniden sahaya çıkıp taraftarı selamladı.

karşısında ilk yarıyı 3-0 mağlup kapatan , ikinci yarıda rüzgarı tersine çevirerek 3 gol buldu ve karşılaşmadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Maçın 3-3 olmasıyla birlikte sarı-lacivertli taraftarlar deplasman tribününde takımlarına büyük destek verirken, karşılaşmanın bitmesiyle birlikte futbolcular da Başkan ve yöneticilerle birlikte tribünlere giderek taraftarları selamladı. Futbolcular soyunma odasına gittikten sonra tribünler takımı tekrar sahaya çağırdı. Bunun üzerine soyundan odasından çıkan futbolcular yeniden sahaya dönerek taraftarı selamladı.

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