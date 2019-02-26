Fenerbahçe antrenmanında gözden kaçmayan ayrıntı

Fenerbahçe, Beşiktaş'la Vodafone Park'ta dün oynadıkları nefes kesen derbi mücadelesinin ardından yeniden lige konsantre oldu. Sarı lacivertli ekip, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına hız kesmeden başlarken antrenmanla ilgili bir detay gözlerden kaçmadı...

Süper Lig'de dün Beşiktaş deplasmanından 3-3'lük skorla ayrılan Fenerbahçe, 2 Mart Cumartesi günü evinde oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idmanda dün derbide forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları ve dar alanda çift kale maç yaptı.

GÖZLER SLIMANI'Yİ ARADI

Antrenman bireysel çalışmalarla sona ererken gözler bir ismi aradı....

Ersun Yanal, Beşiktaş ile oynanan karşılaşmada Frey ve Slimani'ye kadroda yer vermemişti. İsviçreli futbolcu Frey, idmanda yer aldı fakat Slimani, resmi sitenin geçtiği hiçbir fotoğrafta gözükmedi. Slimani'nin de idmanda yer aldığı öğrenilirken fotoğraflarda neden gözükmediği merak konusu oldu.

Sarı lacivertli takım, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını 27 Şubat Çarşamba günü Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.