26 Şubat 2019, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe antrenmanında gözden kaçmayan ayrıntı

F.Bahçe antrenmanında gözler onu aradı ama...
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 26.02.2019 Giriş Tarihi: 26.02.2019

, 'la Vodafone Park'ta dün oynadıkları nefes kesen derbi mücadelesinin ardından yeniden lige konsantre oldu. Sarı lacivertli ekip, maçı hazırlıklarına hız kesmeden başlarken antrenmanla ilgili bir detay gözlerden kaçmadı...

'de dün deplasmanından 3-3'lük skorla ayrılan , 2 Mart Cumartesi günü evinde oynayacağı maçı hazırlıklarına 'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör yönetiminde gerçekleştirilen idmanda dün derbide forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları ve dar alanda çift kale maç yaptı.

Ersun Yanal: "Ligin sonuna kadar farklı bir Fenerbahçe olacak bunun acısını çıkartacağız"

GÖZLER SLIMANI'Yİ ARADI

Antrenman bireysel çalışmalarla sona ererken gözler bir ismi aradı....

Ersun Yanal, Beşiktaş ile oynanan karşılaşmada Frey ve 'ye kadroda yer vermemişti. İsviçreli futbolcu Frey, idmanda yer aldı fakat Slimani, resmi sitenin geçtiği hiçbir fotoğrafta gözükmedi. Slimani'nin de idmanda yer aldığı öğrenilirken fotoğraflarda neden gözükmediği merak konusu oldu.

Sarı lacivertli takım, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını 27 Şubat Çarşamba günü Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Fenerbahçe idmanında gözler onu aradı... FENERBAHÇE İDMANINDA GÖZLER ONU ARADI...

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