25 Şubat 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Tolgay 150 gün sonra Vodafone Park’ta

Tolgay 150 gün sonra Vodafone Park’ta
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 25.02.2019

Fenerbahçeli futbolcu , 150 gün sonra ’ta formasıyla sahaya çıkacak.

'in devre arasında 'tan 'ye transfer olan ilk kez eski takımına karşı forma giyecek. Müsabaka öncesinde ısınma çalışmalarında Fenerbahçeli tribünleri selamlayan Arslan'a Beşiktaş tribünleri tepki gösterdi. Tolgay Arslan 'ta Beşiktaş formasıyla son olarak Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında karşısında forma giymişti. Tolgay, Vodafone Park'a 150 gün sonra Fenerbahçe formasıyla dönmüş oldu.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Volkan Demirel, taraftarlarla tartıştı Volkan Demirel, taraftarlarla tartıştı
Vodafone Park'ta 11'ler belli oldu Vodafone Park'ta 11'ler belli oldu
Fenerbahçe taraftarları Vodafone Park'a geldi Fenerbahçe taraftarları Vodafone Park'a geldi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör