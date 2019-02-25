25 Şubat 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Zajc golle tanıştı

Zajc golle tanıştı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 25.02.2019

’nin yeni transferi ilk golünü derbide attı.

'in 23. haftasında ile arasında oynanan derbide ilk kez golle tanıştı. Empoli'den devre arasında olan 24 yaşındaki futbolcu müsabakanın 55. dakikasında sağ kanatta Dirar'ın yerden ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Zajc, meşin yuvarlağı ağlara göndererek hem kendisinin hem de takımının ilk golünü kaydetti. Müsabaka boyunca etkili bir oyun sergileyen Zajc taraftarı ve teknik heyeti mest etti.

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