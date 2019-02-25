25 Şubat 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Bakan Kasapoğlu, başkanlarla birlikte derbiyi takip ediyor

Bakan Kasapoğlu, başkanlarla birlikte derbiyi takip ediyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 25.02.2019

Gençlik ve , Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini ve ile beraber takip ediyor.

'in 23. haftasında Beşiktaş'ın evinde Fenerbahçe'yi ağırladığı müsabakayı Gençlik ve da takip ediyor. Beşiktaş Kulübü Başkanı ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ile birlikte maçı takip eden Bakan Kasapoğlu iki başkanla sohbet ederek maçı izledi.

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