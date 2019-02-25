25 Şubat 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Sadık Çiftpınar ilk golünü attı

Sadık Çiftpınar ilk golünü attı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 25.02.2019

’de , karşısında gol atarak sarı-lacivertli formayla golle tanışmış oldu.

'nin devre arasında 'dan transfer ettiği sarı-lacivertli formayla ilk golünü karşısında attı. 61. dakikada sağ taraftan Valbuena'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Sadık yaptığı düzgün kafa vuruşuyla Fenerbahçe'nin ikinci golünü atan isim oldu. Çiftpınar attığı bu golle sarı-lacivertli forma ile ilk golünü kaydetti.

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