Volkan Demirel'in ilk derbisi
Sezonun ilk 3 maçından sonra kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, ikinci yarı öncesi affedilmişti.
Ersun Yanal'ın teknik direktörlüğe gelmesinin ardından tekrar eldivenleri giyen 37 yaşındaki file bekçisi, bu sezon ilk kez derbi maçında sahneye çıkacak.
Pazartesi kaybetmiyor
Süper Lig'in 23. haftasında bugün Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, pazartesi günleri oynanan derbileri kaybetmiyor. Pazartesi oynadığı son 6 lig derbisinde 4 galibiyet, 2 beraberlik alan sarılacivertliler, bu maçlarda da yalnızca 1 gol yedi.
1.5 yıllık özlem
Bu sezon beklentilerin altında kalan F.Bahçe, son dönemde derbilerde galibiyeti unuttu. Son derbi zaferini 23 Eylül 2017'de Beşiktaş'ı 2-1 yenerek elde eden sarılacivertliler, daha sonra G.Saray, Beşiktaş ve Trabzon ile oynadığı toplam 7 karşılaşmada 5 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.
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