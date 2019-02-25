25 Şubat 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Volkan Demirel'in ilk derbisi

Volkan'ın ilk derbisi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 25.02.2019

Sezonun ilk 3 maçından sonra kadro dışı bırakılan , ikinci yarı öncesi affedilmişti.

'ın teknik direktörlüğe gelmesinin ardından tekrar eldivenleri giyen 37 yaşındaki file bekçisi, bu sezon ilk kez derbi maçında sahneye çıkacak.

Pazartesi kaybetmiyor

'in 23. haftasında bugün ile karşılaşacak olan , pazartesi günleri oynanan derbileri kaybetmiyor. Pazartesi oynadığı son 6 lig derbisinde 4 galibiyet, 2 beraberlik alan sarılacivertliler, bu maçlarda da yalnızca 1 gol yedi.

1.5 yıllık özlem

Bu sezon beklentilerin altında kalan F.Bahçe, son dönemde derbilerde galibiyeti unuttu. Son derbi zaferini 23 Eylül 2017'de Beşiktaş'ı 2-1 yenerek elde eden sarılacivertliler, daha sonra G.Saray, Beşiktaş ve ile oynadığı toplam 7 karşılaşmada 5 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

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