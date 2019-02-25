25 Şubat 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Souza'dan derbi yorumu

Souza'dan derbi yorumu
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 25.02.2019

Sezon başında 'den Al Ahli'ye transfer olan Josef de , derbiyi yorumladı.

" maçları her zaman muhteşem olmuştur" diyen Brezilyalı, "Genelde hep kazandı. Umarım böyle devam eder. Fenerbahçe'nin yukarılara tırmanmak için galibiyete ihtiyacı var. Bir derbi galibiyetinden daha fazla hiçbir şey güven vermez" dedi.
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