25 Şubat 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Gözler Moses'ta olacak

Gözler Moses'ta olacak
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 25.02.2019

Nijeryalı futbolcu, derbisinde Yanal’ın en güvendiği isimlerden biri

Chelsea'den kiralanan Moses'ın, derbisinde sorumluluğu yüksek olacak. Nijeryalı futbolcu, F.Bahçe'nin hücumdaki en önemli silahlarından biri olacak. Kısa sürede teknik direktör 'ın vazgeçilmezleri arasına giren yıldız oyuncu, kanatlarda görev yapacak. Kariyerinde ilk kez Türk derbisi yaşayacak olan Moses, Bu maça odaklandık ve tek düşüncemiz kazanmak. 'de bu atmosferlere alışığım. Tek isteğim futbol oynamak ve takımıma katkı sağlamak. Galibiyet için her şeyi yapacağız" diye konuştu.
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