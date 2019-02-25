25 Şubat 2019, Pazartesi
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Gözler Moses'ta olacak
Giriş Tarihi: 25.02.2019
Nijeryalı futbolcu, Beşiktaş derbisinde Yanal’ın en güvendiği isimlerden biri
Chelsea'den kiralanan Moses'ın, Beşiktaş derbisinde sorumluluğu yüksek olacak. Nijeryalı futbolcu, F.Bahçe'nin hücumdaki en önemli silahlarından biri olacak. Kısa sürede teknik direktör Ersun Yanal'ın vazgeçilmezleri arasına giren yıldız oyuncu, kanatlarda görev yapacak. Kariyerinde ilk kez Türk derbisi yaşayacak olan Moses, Bu maça odaklandık ve tek düşüncemiz kazanmak. İngiltere'de bu atmosferlere alışığım. Tek isteğim futbol oynamak ve takımıma katkı sağlamak. Galibiyet için her şeyi yapacağız" diye konuştu.
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