25 Şubat 2019, Pazartesi
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Volkan Demirel sakatlık geçirdi
Giriş Tarihi: 25.02.2019
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Maçın başlarında Volkan Demirel kısa süreli bir sakatlık geçirdi.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor.
Maçın 3.dakikasında Kagawa'nın ortasında arka direğe aşırtılan topta Volkan Demirel ile Mirin çarpıştı. Volkan Demirel kısa süreli bir sakatlık geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Volkan ayağa kalktı ve oyun devam etti.
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