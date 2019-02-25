25 Şubat 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Volkan Demirel sakatlık geçirdi

Volkan Demirel sakatlık geçirdi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 25.02.2019

'in 23. haftasında , evinde 'yi ağırlıyor. Maçın başlarında kısa süreli bir sakatlık geçirdi.

'in 23. haftasında , evinde 'yi ağırlıyor.

Maçın 3.dakikasında Kagawa'nın ortasında arka direğe aşırtılan topta ile Mirin çarpıştı. Volkan Demirel kısa süreli bir sakatlık geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Volkan ayağa kalktı ve oyun devam etti.

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