26 Şubat 2019, Salı

FENERBAHÇE

Hasan Ali Kaldırım: "Üç puanı kaçıran taraf biziz"

Üç puanı kaçıran taraf biziz
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 26.02.2019

Fenerbahçeli futbolcu , derbisi sonrası yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

Fenerbahçeli futbolcu da karşılaşmaya kötü başladıklarını anlatarak, " bizi baskı altına altı ve çıkamadık. Basit top kayıplarıyla kötü bir ilk yarı geçirdik. Devre arasında aramızda konuştuk ve deyim yerindeyse silkelendik. Sahaya çıkıp 3-3'ü yakaladık. İkinci devre çok iyi bir futbol seyrettirdiğimizi düşünüyorum. 3-3'ten sonra da iki üç tane net pozisyonumuz var. Burada 3 puanı kaçıran taraf biziz. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İyi mücadele ettik." ifadelerini kullandı.

Hasan Ali Kaldırım, maçta güzel bir gol attığını dile getirerek, "Son haftalarda uzaktan şutlarla çok denedim ama burada güzel bir gole imza attım. Golden sonra da 'sol ayağım burada, ben buradayım' mesajı vermek istedim." şeklinde görüş belirtti.

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