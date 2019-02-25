Sadık Çiftpınar: "Fenerbahçe ile şaka olmayacağını gösterdik"

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamada bulunan Sadık Çiftpınar, müsabakaya iyi başlamadıklarını dile getirerek, "Ben de dahil gerçekten çok kötüydük. Üçüncü golde benim de hatam var. Taraftarlarımızdan özür dilemek istiyorum. Attığım golden sonra onun da bir duygu patlaması oldu. Keşke o hatayı yapmasaydım, belki buradan galibiyetle dönebilirdik." ifadelerini kullandı.

Devre arasında teknik direktörleri Ersun Yanal'ın kendileriyle güzel bir konuşma yaptığını aktaran sarı-lacivertli futbolcu, şunları kaydetti:

"Biz de ikinci yarı inanarak sahaya çıktık. Rakip takım taraftarları 'Fenerbahçe kümeye' diye bağırırken, biz inanıp sahaya çıktık. Hiçbir şekilde Fenerbahçe ile şaka olmayacağını gösterdik. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu, bizim için bir milat ve başkaldırı olur. İkinci yarıdaki oyunumuzu önümüzdeki maçlarda sergilediğimiz zaman bu, ligi en iyi yerde bitirme adına bize yeterli olacaktır. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İlerleyen haftalarda çok daha iyi bir Fenerbahçe izleterek bütün maçlarımızı Allah nasip ederse kazanarak ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz."

Sadık Çiftpınar, kötü bir sezon geçirmeleriyle ilgili "Kolay bir durum değil. Fenerbahçe, tarihinde ilk defa böyle bir durum yaşıyor. Böyle bir durumda olmak gerçekten çok üzücü. Bunu size anlatamam. Bir an önce önümüzdeki maç gelsin ve kazanalım da kafamızı kaldırabilelim, taraftarımızı mutlu edebilelim diye düşünüyoruz. Biraz onun da baskısı ve stresi var. Maça çok iyi başlamak istiyorduk ama başaramadık. İkinci yarı skoru geri çevirdik ve rakibimize üstünlüğümüzü hissettirdik. Taraftarımızı mutlu etmek adına ikinci yarıda olduğu gibi daha da fazlasını yaparak mücadelemizi vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.