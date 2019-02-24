24 Şubat 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Yattığı yerden 600 bin euro

Yattığı yerden 600 bin euro
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 23.02.2019

Yassine , listesine bildirilmediği için sezonu kapatmıştı.

Lille'den kiralanan Cezayirli oyuncuya, sezon sonuna kadar oynamadan 600 bin euro daha ödenecek. kariyerini 2 asistle kapatan 'nın satın alma opsiyonu da var ancak kullanılması beklenmiyor.
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