24 Şubat 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Ersun Yanal'ın Beşiktaş'a şansı tutmuyor

Yanal'ın Beşiktaş'a şansı tutmuyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 23.02.2019

Teknik Direktörü , teknik adamlık kariyerinde Kara Kartal'a karşı 33 maçta sadece 5 kez kazanabildi.

Yanal, 7 farklı takımın başında çıktığı söz konusu seride 9 maçtan beraberlikle ayrılırken, 19 mağlubiyet yaşadı.

Son galibiyet 2007 yılında

Ersun Yanal, 'a karşı son galibiyetini ise 12 yıl önce elde etti. Yanal'ın başında bulunduğu Vestel Manisaspor, 'nda 4-0 kaybettiği maçın rövanşında 28 Şubat 2007'de siyah-beyazlı ekibi 2-0 mağlup etmişti.

Fener'de tek derbi zaferi

Fenerbahçe'nin başına ikinci kez geçen , sarı-lacivertli takım ile daha önce çıktığı 4 derbi maçta ise 1 kez ('a karşı) galip gelebildi (2 beraberlik, 1 yenilgi). Deneyimli hoca son derbisinde ise 2014'te Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Güneş F.Bahçe derbilerinde gergin ve stresli oluyor "Güneş F.Bahçe derbilerinde gergin ve stresli oluyor"
Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?
İşte Ersun Yanal'ın Beşiktaş planı! İşte Ersun Yanal'ın Beşiktaş planı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör