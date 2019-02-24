Ersun Yanal'ın Beşiktaş'a şansı tutmuyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, teknik adamlık kariyerinde Kara Kartal'a karşı 33 maçta sadece 5 kez kazanabildi.

Yanal, 7 farklı takımın başında çıktığı söz konusu seride 9 maçtan beraberlikle ayrılırken, 19 mağlubiyet yaşadı.

Son galibiyet 2007 yılında

Ersun Yanal, Beşiktaş'a karşı son galibiyetini ise 12 yıl önce elde etti. Yanal'ın başında bulunduğu Vestel Manisaspor, Türkiye Kupası'nda 4-0 kaybettiği maçın rövanşında 28 Şubat 2007'de siyah-beyazlı ekibi 2-0 mağlup etmişti.

Fener'de tek derbi zaferi

Fenerbahçe'nin başına ikinci kez geçen Ersun Yanal, sarı-lacivertli takım ile daha önce çıktığı 4 derbi maçta ise 1 kez (Galatasaray'a karşı) galip gelebildi (2 beraberlik, 1 yenilgi). Deneyimli hoca son derbisinde ise 2014'te Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.