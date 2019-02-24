24 Şubat 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Tolgay Arslan: "Dilerim benim maçım olur"

Tolgay Arslan: Dilerim benim maçım olur
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 23.02.2019

Vodafone Park’a bu kez rakip olarak çıkacak olan : “Kazanmak için savaşacağız. Dilerim benim karşılaşmam olur.”

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılmasının ardından olaylı bir sürecin ardından 'ye transfer olan derbi öncesi iddialı. Tecrübeli futbolcu, Zenit karşısında kendi hatalarından dolayı turu kaybettiklerini ifade ederek, " karşısında hatalarımızı tekrarlamayacağız. Bu benim ve takım için büyük bir fırsat maçı. Kazanmak için savaşacağız ve dilerim benim maçım olur" dedi.

Teknik direktör , Tolgay'ı maça özel olarak hazırlıyor. Form tutan oyuncusu ile bir görüşme yapan sarılacivertli çalıştırıcının, "Hem benim hem de koca bir camianın sana olan güveni, inancı çok büyük. Elinden geleni yapacağına eminim ancak senden tek istediğim şey sakin kalman. Maç içerisinde ne olursa olsun oyun içerisinde sakin kal ve takıma liderlik et" dediği öğrenildi.

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