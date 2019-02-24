24 Şubat 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe, Beşiktaş’a karşı deplasmanda kazanamıyor

F.Bahçe, Beşiktaş’a karşı deplasmanda kazanamıyor
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 24.02.2019 Giriş Tarihi: 24.02.2019

’nin, ’de ile oynadığı derbi müsabakalarında aldığı 5 mağlubiyet de deplasman maçlarında geldi.

Spor Toto 'in 23. haftasında , yarın deplasmanda ile karşılaşacak. Fenerbahçe, ligde Beşiktaş ile oynadığı son 29 maçın sadece 5'inde mağlup olurken, 15 galibiyet, 9 da beraberlik elde etti. Ancak bu 5 yenilginin tamamı da deplasman maçlarında geldi. Süper Lig'de çıktığı son 8 deplasman maçında 4 galibiyet, 4 beraberlik alarak galip gelemeyen Fenerbahçe, 2002-2003 sezonundan (10 maç) bu yana en uzun serisini yaşıyor. Sarı-lacivertli ekip, pazartesi günü alacağı galibiyetle hem bu seriye son vermek hem de Süper Lig'de üst sıralara tırmanmak istiyor.

SON 7 MAÇTA 13 KIRMIZI KART
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan son 7 resmi maçta toplam 13 kırmızı kart çıktı. Bu müsabakalarda kart çıkmayan tek karşılaşma, geçen sezon Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın 3-1 kazandığı mücadele oldu.

FENERBAHÇE DEPLASMANDA GOL ATAMIYOR
Fenerbahçe, bu sezon ligde gol yollarında sıkıntı çekiyor. Süper Lig'in deplasmanda en az gol atan takımı olan Fenerbahçe'nin (5 gol), lig tarihinde dış sahada Ankaragücü'nün (83 gol) ardından filelerini en fazla havalandırdığı takım 67 golle Beşiktaş oldu. Kanarya'nın bu sezon deplasmanda attığı 5 lig golü Eljif Elmas, Valbuena, Jailson, Frey, 'dan gelirken, birden fazla gole katkı yapan tek Fenerbahçeli isim 1 gol, 1 asistle oldu.
İşte dev Beşiktaş - Fenerbahçe debisinin 11leri İŞTE DEV BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE DEBİSİNİN 11'LERİ

GÜNEŞ, YANAL'A KARŞI ÜSTÜN

Beşiktaş Teknik Direktörü , Fenerbahçe Teknik Direktörü 'a karşı galibiyetlerde üstün durumda. Şenol Güneş ve Ersun Yanal'ın Süper Lig'de karşılaştığı 7 maçta Güneş'in 3-2'lik üstünlüğü bulunuyor. Bu 7 karşılaşmada iki takımları toplam 29 gol kaydetti.

PAZARTESİ FENERBAHÇE'YE YARIYOR
Süper Lig'de Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, pazartesi günü oynanan derbileri kaybetmiyor. Pazartesi günleri oynadığı son 6 lig derbisinde 4 galibiyet, 2 beraberlik alan ve sadece 1 gol yiyen Fenerbahçe, en son 23 Ağustos 2010'da 'a 3-2 yenilmişti.

DÜDÜK BÜLENT YILDIRIM'DA
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 25 Şubat Pazartesi günü oynanacak derbiyi hakem yönetecek. Yıldırım'ın yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Asım Yusuf Öz yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Serkan Tokat olacak.
Dev derbiye saatler kala iki takımın son durumu... DEV DERBİYE SAATLER KALA İKİ TAKIMIN SON DURUMU...

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