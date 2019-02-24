24 Şubat 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Nikola Kalinic: "Obradovic ile motive olmamak imkansız"

Kalinic: Obra ile motive olmamak imkansız
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 23.02.2019

’nun Sırp yıldızı , ile çalışmanın inanılmaz olduğunu söyledi.

Tecrübeli basketbolcu, "Onun mükemmeliyetçi olması diğerlerinden ayıran özelliği. Patronunuz eğer böyleyse ve bizi her gün daha iyi olmamız için zorluyorsa motive olmama şansımız yok" dedi. Avrupa Ligi'ni ikinci kez kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Kalinic, hakem hatalarına karşı ise, "Başka ülkelerden hakemler da 'de maç yönetebilir" görüşünü belirtti.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Güneş F.Bahçe derbilerinde gergin ve stresli oluyor "Güneş F.Bahçe derbilerinde gergin ve stresli oluyor"
Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?
İşte Ersun Yanal'ın Beşiktaş planı! İşte Ersun Yanal'ın Beşiktaş planı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör