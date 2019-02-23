23 Şubat 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Victor Moses: "Bu hataları derbide tekrarlamamalıyız"

Moses: Bu hataları derbide tekrarlamamalıyız
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 23.02.2019

Moses, “Artık ’a odaklanmalıyız. Kazanmak istiyorsak kesinlikle bir daha ’daki gibi hatalar yapmamalıyız” dedi

, Zenit maçından gerekli dersleri çıkarıp artık 'a odaklanmaları gerektiğini söyledi. Nijeryalı yıldız, "Önümüze bakmalıyız. 'da yaptığımız hataları kesinlikle bir kez daha tekrarlamamamız gerekiyor. Tamamen derbiye odaklanmalıyız. Kazanmak tek düşüncemiz olmalı. Maç gününe kadar takım halinde birlik olarak en iyi şekilde çalışmalıyız" dedi. Moses, derbinin zorlu geçeceğini de belirterek, "Rakibimiz kendi sahasında oynuyor. Tabii ki zor bir karşılaşma olacak. Ama birlikte çalışırsak, yapacaklarımızı birlikte sahaya yansıtırsak neden olmasın?" ifadelerini kullandı.

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