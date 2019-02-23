Victor Moses: "Bu hataları derbide tekrarlamamalıyız"

Moses, “Artık Beşiktaş’a odaklanmalıyız. Kazanmak istiyorsak kesinlikle bir daha Rusya’daki gibi hatalar yapmamalıyız” dedi

Victor Moses, Zenit maçından gerekli dersleri çıkarıp artık Beşiktaş'a odaklanmaları gerektiğini söyledi. Nijeryalı yıldız, "Önümüze bakmalıyız. Rusya'da yaptığımız hataları kesinlikle bir kez daha tekrarlamamamız gerekiyor. Tamamen derbiye odaklanmalıyız. Kazanmak tek düşüncemiz olmalı. Maç gününe kadar takım halinde birlik olarak en iyi şekilde çalışmalıyız" dedi. Moses, derbinin zorlu geçeceğini de belirterek, "Rakibimiz kendi sahasında oynuyor. Tabii ki zor bir karşılaşma olacak. Ama birlikte çalışırsak, yapacaklarımızı birlikte sahaya yansıtırsak neden olmasın?" ifadelerini kullandı.