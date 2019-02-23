Martin Skrtel: "Böylesi çok üzücü"
Martin Skrtel Rus basınına konuştu; "Oyun kontrolümüzdeyken gol yiyip elenmek çok üzücü" dedi. Zenit'li taraftarları da övdü
Martin Skrtel, Zenit maçıyla ilgili Rus basınına açıklamalarda bulundu. "Maça iyi başlamadık. Topun ve oyunun kontrolünü sağlayamadık. Ancak 2-1'den sonra oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Özellikle ikinci yarıda her şey yolunda gidiyordu. Ama ne yazık ki rakibe hızlı hücum şansı verdik. Bu ataklardan biri de oldu. 3-1'den sonra yeterli zamanımız vardı ama kullanamadık" diyen tecrübeli stoper şöyle devam etti: Elendiğimiz için üzgünüz. Daha da önemlisi oyunu kontrol altına aldıktan sonra yediğimiz bir golle elendiğimiz için daha çok üzgünüz." Eski takımı Zenit taraftarları hakkında da konuşan Skrtel, "Her zamanki gibi statta atmosfer muhteşemdi. Zenit taraftarları her zaman bu atmsosferi yaratmayı başarıyorlar. Bizim maç bir istisna değil" ifadelerini kullandı.
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