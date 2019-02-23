23 Şubat 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Sadık Çiftpınar: "Taraftarın gönlünü alacağız"
Giriş Tarihi: 23.02.2019
Sadık Çiftpınar da Beşiktaş’ı yenerek taraftarlarının gönlünü almak istediklerini söyledi.
Sarı-lacivertli savunmacı şöyle konuştu: "Biz çok büyük bir camiayız. Zenit maçı geride kaldı. Beşiktaş derbisi bizim için çok çok önemli. İnşallah o karşılaşmayı kazanarak taraftarımızı sevindirmek istiyoruz."
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı