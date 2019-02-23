23 Şubat 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Sadık Çiftpınar: "Taraftarın gönlünü alacağız"

Sadık Çiftpınar: Taraftarın gönlünü alacağız
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 23.02.2019

da ’ı yenerek taraftarlarının gönlünü almak istediklerini söyledi.

Sarı-lacivertli savunmacı şöyle konuştu: "Biz çok büyük bir camiayız. Zenit maçı geride kaldı. derbisi bizim için çok çok önemli. İnşallah o karşılaşmayı kazanarak taraftarımızı sevindirmek istiyoruz."
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