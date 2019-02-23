23 Şubat 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Benzia için sezon bitti

Benzia için sezon bitti
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 23.02.2019

'den kiralanan Yassine için sezon sona erdi.

Cezayirli orta saha, için 'ye bildirilen 28 kişilik kadroya alınmamıştı. Avrupa'ya da veda edilmesinin ardından 'nın sezonun kalanında forma giyememesi kesinleşti. Tecrübeli isim, sezon bitince 'e dönecek. 24 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli forma ile 20 karşılaşmaya çıkarken, 2 asist yaptı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Emenike'den Ersun Yanal'a 11 desteği! Emenike'den Ersun Yanal'a 11 desteği!
Yönetimden radikal karar! F.Bahçe Beşiktaş'a yenilirse... Yönetimden radikal karar! F.Bahçe Beşiktaş'a yenilirse...
İşte F.Bahçe'nin yeni sezon bombası! Yer yerinden oynayacak İşte F.Bahçe'nin yeni sezon bombası! Yer yerinden oynayacak
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör