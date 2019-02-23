23 Şubat 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Benzia için sezon bitti
Giriş Tarihi: 23.02.2019
Lille'den kiralanan Yassine Benzia için sezon sona erdi.
Cezayirli orta saha, Süper Lig için TFF'ye bildirilen 28 kişilik kadroya alınmamıştı. Avrupa'ya da veda edilmesinin ardından Benzia'nın sezonun kalanında forma giyememesi kesinleşti. Tecrübeli isim, sezon bitince Lille'e dönecek. 24 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli forma ile 20 karşılaşmaya çıkarken, 2 asist yaptı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı