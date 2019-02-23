Miha Zajc'ten transfer itirafı!

Zajc: “İtalya ve İngiltere’den de benimle ilgilenen kulüpler oldu ama hiç kimse bana F.Bahçe’nin ödediği parayı vermeye yanaşmadı!”

Empoli'den 4.5 milyon euro'ya alınan Miha Zajc, Slovenya'nın Siol sitesine konuştu. Tecrübeli oyuncu, transfer süreciyle ilgili, "Zor bir karardı. Beni ikna eden Fenerbahçe'nin dev bir kulüp olması oldu. İtalya ve İngiltere'den de benimle ilgilenen kulüpler oldu ancak hiçbiri somut tekliflerle gelmedi. Daha doğrusu kimse bana Fenerbahçe'nin ödediği parayı vermeye yanaşmadı" itirafında bulundu. Henüz maaşını almadığını da vurgulayan Zajc, "Ama şunu söyleyebilirim ki sözleşmemin mali boyutundan çok memnunum. İtalya ile kıyaslayacak olursak şu an çok daha iyi bir dünyada yaşıyorum" diye konuştu.

TARAFTAR ÇOK ÇILGIN

Zajc, ilk kez forma giydiği Konya maçındaki atmosferden çok etkilendiğini belirterek, "Çok çılgıncaydı. 50 bin kişinin önünde oynuyorsunuz. Her maç adeta bir Şampiyonlar Ligi finali. Taraftar ilk düdükten son ana kadar susmuyor" dedi.