23 Şubat 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Miha Zajc'ten transfer itirafı!

Zajc'ten transfer itirafı!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 23.02.2019

Zajc: “ ve ’den de benimle ilgilenen kulüpler oldu ama hiç kimse bana F.Bahçe’nin ödediği parayı vermeye yanaşmadı!”

Empoli'den 4.5 milyon euro'ya alınan , Slovenya'nın Siol sitesine konuştu. Tecrübeli oyuncu, süreciyle ilgili, "Zor bir karardı. Beni ikna eden 'nin dev bir kulüp olması oldu. ve 'den de benimle ilgilenen kulüpler oldu ancak hiçbiri somut tekliflerle gelmedi. Daha doğrusu kimse bana Fenerbahçe'nin ödediği parayı vermeye yanaşmadı" itirafında bulundu. Henüz maaşını almadığını da vurgulayan Zajc, "Ama şunu söyleyebilirim ki sözleşmemin mali boyutundan çok memnunum. İtalya ile kıyaslayacak olursak şu an çok daha iyi bir dünyada yaşıyorum" diye konuştu.

TARAFTAR ÇOK ÇILGIN

Zajc, ilk kez forma giydiği maçındaki atmosferden çok etkilendiğini belirterek, "Çok çılgıncaydı. 50 bin kişinin önünde oynuyorsunuz. Her maç adeta bir Şampiyonlar Ligi finali. Taraftar ilk düdükten son ana kadar susmuyor" dedi.

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