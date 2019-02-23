Fenerbahçe derbiye bıçak sırtında gidecek

Sarı-lacivertliler artık sınıra dayandı. Beşiktaş maçı da kaybedilirse ligde iyice ateş hattına girilecek. Yanal, kazanmak için yürekleriyle oynamaları gerektiğini söyledi

Avrupa defterini kapatan Fenerbahçe'de gözler Beşiktaş derbisine çevrildi. Teknik heyet vakit kaybetmeden oyuncuları derbiye motive etmek için çalışmalara başladı. Ersun Yanal, Vodafone Park'ta 40 bin kişinin önünde kazanmak için savaşmanın yanı sıra yürekleriyle oynamaları gerektiğini söyledi. Takıma hata lükslerinin kalmadığını hatırlatan tecrübeli hocanın şu ifadeleri kullandığı öğrenildi:

FORMA İÇİN OYNA

"Ligde şampiyonluk hedefinden maalesef erken koptuk. Kupadan elendik. Avrupa Ligi vardı o da bitti. Artık sadece önümüzde lig var. Kalan 12 maçımızdan en iyi sonuçlarla ayrılarak bize gönül veren insanları bir nebze de olsa mutlu etmeliyiz. Beşiktaş derbisi bunun için önemli bir fırsat. Giydiğiniz formayı hak ettiğinizi pazartesi günü sahada hem bana hem de tüm Fenerbahçe taraftarına gösterin."

SAVUNMA + GOL DERSİ

Ersun Yanal yenilen basit gollere ve beceri eksiğine çözüm arıyor. Teknik heyetteki görüş şu: Mücadele var, bölüm bölüm iyi oyun var ancak bu durum sonuca yansımıyor. Nedeni ise kırılma anlarında yapılan basit hatalar ve girilen pozisyonların çok azının değerlendirilebilmesi. İdmanlarda çalışılacak konular şöyle:

Atağa çıkarken yapılan top kayıpları

Savunmadaki pozisyon alma, markaj ve kademe hataları

Hücumda pozisyon üretme ve gol vuruşu.

GELECEĞİ ETKİLEYECEK

Beşiktaş derbisinde alınacak sonuç takım kadar oyuncuların da durumunu etkileyecek. Mağlubiyet halinde küme düşme riski yeniden artacak. Yönetimin bu takdirde radikal kararlar alabileceği konuşuluyor. Ayrıca gelecek sezon şampiyonluk hedefi konuldu. Bu kadro ile gidilemeyeceği ortaya çıkacak. Yazın ufak bir revizyon yerine takımın yüzde 70'inin değişmesi gündeme gelecek. Bu da mevcut isimlerin birçoğu ile yolların ayrılması demek.

DİNLENMEK YASAK

Derbi hazırlıklarına ara verilmeden başlandı. Ersun Yanal yönetimindeki idmanda oyuncular salonda yapılan egzersiz hareketlerinin ardından sahada U21 takımının da katılımıyla çift kale maç oynadı. Antrenman bireysel çalışmalarla tamamlandı. Hazırlıklar Can Bartu Tesisleri'nde bugün yapılacak idmanla devam edecek.