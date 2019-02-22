22 Şubat 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları başladı

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 22.02.2019

'in 23'üncü haftasında pazartesi günü 'ın konuğu olacak , derbi hazırlıklarına ara vermeden başladı.

'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan egzersiz hareketleriyle başladı. Daha sonra sahada yapılan ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenman, U21 takımının da katılımıyla yapılan çift kale maçın ardından yapılan bireysel çalışmamalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Tahkim'den F.Bahçe'nin cezasına indirim Tahkim'den F.Bahçe'nin cezasına indirim
UEFA'dan Türk kulüplerine 70 milyon euro'luk para ödülü UEFA'dan Türk kulüplerine 70 milyon euro'luk para ödülü
Fenerbahçeliler gülmeye hasret Fenerbahçeliler gülmeye hasret
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör