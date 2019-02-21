21 Şubat 2019, Perşembe
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Datome ile birlikte İstanbul Erkek Lisesi'nde konuşmacı olan Ahmet Düverioğlu, Obradovic'le ilgili konuştu: "Saha içinde agresif ama saha dışında çok şakacı biridir. Bu başarıda çok büyük payı var."
Obra bir efsane
Giriş Tarihi: 21.02.2019
Fenerbahçe Beko'nun yıldız ismi Datome, İstanbul Erkek Lisesi öğrencileriyle buluştu.
İtalyan basketbolcu, "Hedefimiz Avrupa Ligi'nde yine zirve. Dörtlü Final'e kaldığımız takdirde sonuna kadar savaşacağız" diye konuştu.
Datome ile birlikte İstanbul Erkek Lisesi'nde konuşmacı olan Ahmet Düverioğlu, Obradovic'le ilgili konuştu: "Saha içinde agresif ama saha dışında çok şakacı biridir. Bu başarıda çok büyük payı var."
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