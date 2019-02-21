21 Şubat 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Obra bir efsane

Obra bir efsane
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 21.02.2019

Fenerbahçe Beko'nun yıldız ismi Datome, öğrencileriyle buluştu.

İtalyan basketbolcu, "Hedefimiz Avrupa Ligi'nde yine zirve. Dörtlü Final'e kaldığımız takdirde sonuna kadar savaşacağız" diye konuştu.

Datome ile birlikte 'nde konuşmacı olan Ahmet Düverioğlu, Obradovic'le ilgili konuştu: "Saha içinde agresif ama saha dışında çok şakacı biridir. Bu başarıda çok büyük payı var."
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