21 Şubat 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Kızsam mı, üzülsem mi?

Kızsam mı, üzülsem mi?
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 21.02.2019

, Nihat Özdemir’e tepki gösterdi: "Sarfettiği sözler acı verici"

Fenerbahçe Başkanı 'un hedefinde Futbol Federasyonu () Başkanvekili Nihat Özdemir vardı. Özdemir, geçtiğimiz günlerde, "Ali Koç yönetimi bir günah keçisi arıyor. F.Bahçe'nin aleyhine hiçbir uygulamaya göz yummam. Koç'un yaptığı kendi günahına mazeret aramak" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlere tepki gösteren Koç, "Bu açıklamalarından önce yaptığımız görüşmede farklı konuşmuştu. Nihat Bey için üzülsem mi kızsam mı bilemedim. F.Bahçe olarak sıkıntılı bir süreçteyiz. İnşallah en kısa zamanda çıkacağız. F.Bahçe'nin açıklamalarını zayıflatmak için F.Bahçe'de başkan vekilliği yapmış birinin sözleri, son derece acı vericidir" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Zenit - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda? Zenit - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda?
F.Bahçe'de büyük temizlik! Comolli getirdi Yanal gönderiyor... F.Bahçe'de büyük temizlik! Comolli getirdi Yanal gönderiyor...
Ersun Yanal Zenit maçı öncesi sürprizi açıkladı! Ersun Yanal Zenit maçı öncesi sürprizi açıkladı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör