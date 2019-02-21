Kızsam mı, üzülsem mi?
Ali Koç, Nihat Özdemir’e tepki gösterdi: "Sarfettiği sözler acı verici"
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un hedefinde Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili Nihat Özdemir vardı. Özdemir, geçtiğimiz günlerde, "Ali Koç yönetimi bir günah keçisi arıyor. F.Bahçe'nin aleyhine hiçbir uygulamaya göz yummam. Koç'un yaptığı kendi günahına mazeret aramak" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlere tepki gösteren Koç, "Bu açıklamalarından önce yaptığımız görüşmede farklı konuşmuştu. Nihat Bey için üzülsem mi kızsam mı bilemedim. F.Bahçe olarak sıkıntılı bir süreçteyiz. İnşallah en kısa zamanda çıkacağız. F.Bahçe'nin açıklamalarını zayıflatmak için F.Bahçe'de başkan vekilliği yapmış birinin sözleri, son derece acı vericidir" ifadelerini kullandı.
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