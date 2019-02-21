Ekici’den kötü haber
Ersun Yanal'ın gelişiyle çıkışa geçen Mehmet Ekici'den kötü haber...
Ligdeki Kayseri maçında sakatlanan yıldız futbolcunun Konya'dan sonra Beşiktaş'a karşı da forma giyemeyeceği öğrenildi. F.Bahçe'nin yıldız isminin mart ayının ortasında sahalara dönmesi bekleniyor.
Çevrim'e veda
Uzun yıllar F.Bahçe forması giyen spor yazarı Abdullah Çevrim, dün son yolculuğuna uğurlandı. Önceki gece geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden 78 yaşındaki Çevrim'in naaşı, Taşyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Fenerbahçe bizi endişelendirdi
Sezon başında F.Bahçe'nin imza aşamasına geldiği Fabian için kulübünden itiraf... Meksikalı'nın formasını giydiği Philadelphia'da sportif direktörü Tanner, ESPN'e konuştu: "F.Bahçe'nin ondan vazgeçmesi bizi endişelendirdi. O yüzden sağlık durumunu çok araştırdık ama bir sorun yok."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı