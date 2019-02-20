20 Şubat 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

14 yaşındaki Efekan, Fenerbahçe'ye transfer oldu

14 yaşındaki Efekan, Fenerbahçe'ye transfer oldu
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 20.02.2019

'un altyapı oyuncusu  (14) 'ye oldu. Bir süredir Fenerbahçe Scout ekibi tarafından gözlenen genç oyuncu hedefinin A olduğunu söyledi.

Bir süredir Scout ekibi tarafından izlenen , 'un altyapısında yetişti. Karayazı, seçmelerinde gösterdiği üstün performans sonrasında Fenerbahçe'ye oldu.

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