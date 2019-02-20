"1-0 büyük bir avantaj değil"

Rus hoca Çerçesov: Fenerbahçe ilk ve ikinci yarı sonlarında güçsüzleşiyor

Rusya Milli Takım Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov, Fenerbahçe-Zenit maçını değerlendirdi. F.Bahçe'nin ilk maçı kazanmasının büyük bir avantaj olmadığını söyleyen Çerçesov şunlar söyledi: "1-0 avantaj ama çok da büyük avantaj değil. İzlediğim maçta Fenerbahçe ilk ve ikinci yarının sonlarına doğru güçsüzleşiyor. Zenit, resmi maç oynadı ve biraz daha hazırlandı. Maçta topla oyun ve topsuz alandaki oyun önemli. Fenerbahçe topla iyi oynuyor. Fenerbahçe'nin takım liderleri daha hazır olsa, üst seviyede oynasa, maçın nasıl sonuçlanacağı belli olmaz. Ben tabii ki Zenit tarafını tutuyorum."



U21 takviyeli idman

Sarı-lacivertli takım, Zenit maçı hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. U21 takımının da katıldığı çalışmada koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları gerçekleştiren oyuncular, çift kale maçla idmanı tamamladı.