20 Şubat 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

"Slimani en iyilerden biri!"

Slimani en iyilerden biri!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 20.02.2019

’de yokları oynayan için eski hocaları övgü dolu ifadeler kullandı: O dünyanın en iyi golcülerinden birisi.

Geldiğinden bu yana isteneni veremeyen 'nin performansı 'de gündem oldu. Eklipse Sports Radio, golcü oyuncunun eski hocalarıyla temas kurup değerlendirme yaptı. Bir dönem 'u da çalıştıran , Slimani için "O dünyanın en iyi golcülerinden birisi. Bir sorun yaşadığı kesin" derken, Monaco'ya dönen Leonardo Jardim de "Sporting'de çalıştığım Islam'ı geriye alabilsem, gözümü kapatırım" sözlerini kullandı. Everton'ın hocası Marco Silva ise sorunun 'den kaynaklandığını ifade etti: "Neden gol atamadığı sorgulayacaksak önce forma giydiği takımın ona ne kadar yardım ettiğini sorgulamak gerek." 30 yaşındaki Cezayirli forvet, sarı-lacivertli takımda 24 maça çıkıp 1'i ligde olmak üzere sadece 5 gol atabildi; hiç asist yapamadı.

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