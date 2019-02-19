Fenerbahçe'de Avrupa mesaisi sürüyor

Fenerbahçe, Rusya temsilcisi Zenit’le 21 Şubat Perşembe günü deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman, U21 Takımı'nın da katılımıyla saat 11.30'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları yapan oyuncular; çift kale maçın ardından yapılan bireysel ve taktiksel çalışmalarla antrenmanı tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Zenit maçı hazırlıklarını tamamlayacak.