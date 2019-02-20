"Önce Zenit'i düşünün!"

“Beşiktaş derbisi sonraki iş. Önce Zenit maçına motive olun” uyarısı yapan usta hoca, “Turu geçmek Dolmabahçe’ye daha moralli gitmek demek” dedi.

Fenerbahçe'de tek gündem UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda yarın oynanacak Zenit maçı... Dünkü antrenman öncesi oyuncularıyla toplantı yapan teknik patron Ersun Yanal, pazartesi günü Beşiktaş'la yapılacak derbi için konuşulan konuların kendilerini ilgilendirmediğini söyleyip "Maçın günü, saati bizim dışımızda konular. Bunlara kulak asmayın. Bizim önceliğimiz Zenit sınavı" diye konuştu. AVRUPA'da turu geçmenin Beşiktaş mücadelesini de etkileyeceğini sözlerine ekleyen usta hoca "Turu geçmek, Dolmabahçe'ye daha moralli gitmek demek. Ayrıca ligde üzdüğümüz taraftarı Avrupa'da gururlandırmak demek" ifadelerini kullandı. Öte yandan taktik denemelere hız veren Yanal'ın sürpriz bir şekilde Victor Moses ya da Andre Ayew'i yarın forvet oynatabileceği gelen haberler arasında.



Ligde Volkan Avrupa'da Harun

Geçen haftaki Zenit mücadelesinde kalede Harun Tekin oynamış ligdeki Konyaspor karşılaşmasında ise Volkan Demirel eldivenleri giymişti. Ersun Yanal'ın, St.Petersburg deplasmanında kime forma vereceği merak konusu oldu. Gelen bilgiler ise Ersun Yanal'ın ligde Volkan'ı, Avrupa'da ise Harun Tekin'i düşündüğü yönünde.



Dirar, Soldado yok, Tolgay belki

Ersun Yanal, Zenit maçında UEFA listesinde isimleri bulunmayan Dirar, Soldado, Serdar Aziz, Ekici ve Zajc gibi oyunculardan faydalanamayacak. Ayrıca takımla çalışmalara başlamasına rağmen Beşiktaş derbisi öncesi Tolgay'ın da forma giyme ihtimalinin düşük olduğu belirtildi. Cezalı olan Isla da bu mücadelede oynayamayacak.