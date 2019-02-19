19 Şubat 2019, Salı
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Eljif'in babasına özel davet
Rus basını, Zenit'in Eljif Elmas'ın babasını da perşembe günkü maça davet ettiğini yazdı. Genç oyuncu, İstanbul'daki ilk maçta sahanın en iyileri arasında yer almıştı. Zenit'in Eljif Elmas hakkında bilgi toplamaya başladığı ve transferinin gündeme gelebileceği ifade edildi.
Konsolostan ziyaret
Almanya İstanbul Başkonsolosu Michael Reiffenstuel, başkan Ali Koç'u makamında ziyaret etti. Genel sekreter Sevil Zeynep Becan ile yönetici Alper Pirşen'in de hazır bulunduğu ziyaret sıcak bir ortamda geçerken, Ali Koç günün anısına Reiffenstuel'e isminin yazılı olduğu Fenerbahçe forması hediye etti.
Gençlik pas tuttu!
Giriş Tarihi: 19.02.2019
Kanarya'da Ali Koç'un büyük önem verdiği genç oyuncular yeterli şansı bulamadı.
Sarı-lacivertli ekipte kötü gidişat genç oyuncuları da olumsuz etkiledi. Sezon başında takımı gençleştirme hedefiyle yola çıkan Kanarya'da geride kalan 22 haftada en çok forma şansı bulan genç Eljif Elmas oldu. Makedon futbolcu, tüm kulvarlarda 30 maçta sahaya çıkarken, bin 920 dakika süre aldı. Üç yeni transfer Berke Özer, Barış Alıcı ve Ferdi Kadıoğlu ise toplamda 900 dakika sahada yer alabildi. Berke 90, Ferdi sadece 14 dakika oynayabildi. KADRODAKI diğer gençler Oğuz Kağan Güçtekin 2 maç, Mahsun Çapkan, Muhammet Çakı, Deniz Yılmaz ve Yiğithan Güveli ise 1'er maçta şans bulabildi. Ara transferde Yiğithan Güveli bonservisiyle, Barış Alıcı ve Ozan Tufan ise kiralık olarak gönderildi.
Eljif'in babasına özel davet
Rus basını, Zenit'in Eljif Elmas'ın babasını da perşembe günkü maça davet ettiğini yazdı. Genç oyuncu, İstanbul'daki ilk maçta sahanın en iyileri arasında yer almıştı. Zenit'in Eljif Elmas hakkında bilgi toplamaya başladığı ve transferinin gündeme gelebileceği ifade edildi.
Konsolostan ziyaret
Almanya İstanbul Başkonsolosu Michael Reiffenstuel, başkan Ali Koç'u makamında ziyaret etti. Genel sekreter Sevil Zeynep Becan ile yönetici Alper Pirşen'in de hazır bulunduğu ziyaret sıcak bir ortamda geçerken, Ali Koç günün anısına Reiffenstuel'e isminin yazılı olduğu Fenerbahçe forması hediye etti.
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