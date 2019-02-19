19 Şubat 2019, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe 13 puan alır mı?

Fenerbahçe 13 puan alır mı?
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 18.02.2019

’in son 10 sezonu mercek altına alındığında ortalama ükmede kalma puanı 36.7 oldu... Şu anda 24 puanda bulunan ’in bu hesaba göre ligden düşmemesi için 13 puan daha alması gereykoir

22 hafta sonunda 24 puanla 15. sırada yer alan artık ciddi ciddi ligde kalma hesapları yapmaya başladı... 'de son 10 sezon mercek altına alındığında, ortalama kümede kalma puanının 36.7 olduğu görülüyor. Şu anda 24 puanı olan Fenerbahçe'nin bu hesaba göre hedefe ulaşması için 13 puan daha alması bekleniyor. Ancak zorlu fikstür herkeste endişe yaratıyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Gençlik pas tuttu! Gençlik pas tuttu!
Vesely ile 3 yıl daha Vesely ile 3 yıl daha
Fenerbahçe bu puanı toplayamazsa küme düşecek! Fenerbahçe bu puanı toplayamazsa küme düşecek!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör