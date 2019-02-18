18 Şubat 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Zajc’a zaman gerek
Giriş Tarihi: 18.02.2019
Fenerbahçe'nin yeni transferşerinden Miha Zajc performansıyla zamana ihtiyacı olduğunu gösterdi.
İlk kez onbirde sahaya çıkan Miha Zajc zamana ihtiyacı olduğunu gösterdi. Sloven oyuncu, 60 dakikada 40 kez topla buluşurken girdiği 5 ikili mücadelenin sadece 1'ini kazandı. Bir etkili şut çekti. Ofansif tek hamlesi 1 adam geçmesiydi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı