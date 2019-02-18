18 Şubat 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Zajc’a zaman gerek

Zajc’a zaman gerek
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 18.02.2019

'nin yeni transferşerinden performansıyla zamana ihtiyacı olduğunu gösterdi.

İlk kez onbirde sahaya çıkan zamana ihtiyacı olduğunu gösterdi. Sloven oyuncu, 60 dakikada 40 kez topla buluşurken girdiği 5 ikili mücadelenin sadece 1'ini kazandı. Bir etkili şut çekti. Ofansif tek hamlesi 1 adam geçmesiydi.
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