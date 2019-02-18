18 Şubat 2019, Pazartesi
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Gece yanığı değil, vida izi
Giriş Tarihi: 18.02.2019
Sadık Çiftpınar, Jahovic'in müdahalesi sonrası bacağının halini sosyal medyadan paylaştı.
Sadık Çiftpınar, Konyasporlu Jahoviç'in kırmızı kart gördüğü pozisyonda ayağının ne hale geldiğini paylaştı. Sarılacivertli futbolcu Instagram hesabına, "Gece yanığı değil, vida izi" notunu düştü.
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