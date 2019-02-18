18 Şubat 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Gece yanığı değil, vida izi

Gece yanığı değil, vida izi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 18.02.2019

, Jahovic'in müdahalesi sonrası bacağının halini sosyal medyadan paylaştı.

, Konyasporlu Jahoviç'in kırmızı kart gördüğü pozisyonda ayağının ne hale geldiğini paylaştı. Sarılacivertli futbolcu Instagram hesabına, " yanığı değil, vida izi" notunu düştü.


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