18 Şubat 2019, Pazartesi
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Dirar’dan rekor
Giriş Tarihi: 17.02.2019
Nabil Dirar, Atiker Konyaspor maçında Süper Lig kariyerindeki en fazla şut pasını attı.
Nabil Dirar, Konyaspor karşısında 7 kezle Süper Lig kariyerinde en fazla şut pası attığı maçı oynadı. 7 ortasından 4'ü, 3 uzun topundan da 2'si yerini bulan Faslı futbolcu, 6 defansif hamleyle Fenerbahçe'nin bu alanda da en iyisiydi. Tek başına 4 top çaldı.
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