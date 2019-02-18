18 Şubat 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Dirar’dan rekor

Dirar’dan rekor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 17.02.2019

, Atiker maçında kariyerindeki en fazla şut pasını attı.

, karşısında 7 kezle kariyerinde en fazla şut pası attığı maçı oynadı. 7 ortasından 4'ü, 3 uzun topundan da 2'si yerini bulan Faslı futbolcu, 6 defansif hamleyle 'nin bu alanda da en iyisiydi. Tek başına 4 top çaldı.
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