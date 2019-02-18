18 Şubat 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Şener formayı unuttu

Şener formayı unuttu
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 17.02.2019

Ara transferde Tolgay'a karşılık 'a önerilen ancak gitmeyi kabul etmeyen Özbayraklı gözden düştü.

, Isla'nın yokluğunda dahi sağ bekte yine 'i düşünmeyerek, Dirar'ı bu bölgeye çekti. Tecrübeli futbolcu aralık ayından beri ligde forma yüzü görmüyor.
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