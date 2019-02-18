18 Şubat 2019, Pazartesi
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Şener formayı unuttu
Giriş Tarihi: 17.02.2019
Ara transferde Tolgay'a karşılık Beşiktaş'a önerilen ancak gitmeyi kabul etmeyen Şener Özbayraklı gözden düştü.
Ersun Yanal, Isla'nın yokluğunda dahi sağ bekte yine Şener'i düşünmeyerek, Dirar'ı bu bölgeye çekti. Tecrübeli futbolcu aralık ayından beri ligde forma yüzü görmüyor.
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