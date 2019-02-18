18 Şubat 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Tarihi felaket!

Tarihi felaket!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 17.02.2019

Ligde çıktığı 15 karşılaşmada sadece 1 gol atabilen İslam Slimani, Beschasnykh ile ’nin son 30 yıldaki en kötü santrforu oldu.

Zenit maçında attığı golle herkesi umutlandıran, taraftarların kredisini kazanan Islam Slimani, karşısında yine hayal kırıklığı yarattı. 'nin 'den bir yıllığına kiraladığı 30 yaşındaki futbolcu, oynadığı 15 karşılaşmada sadece 1 gol atabildi ve sarı-lacivertli ekibin felaket santrfor transferleri arasında Vladimir Beschasnykh ile birlikte ilk sırada yer aldı.

KÖTÜNÜN KÖTÜSÜ

1989-90 yılında Iraklis'ten edilen Danimarkalı Henrik Nielsen'de bu yana Fenerbahçe 30 santrfor transfer etti. 'dan kadroya katılan Beschasnykh 12 maçta forma giydi. Sadece Denizlispor deplasmanında gol attı. O bile gol ortalaması bakımından Slimani'yi geçti! Frey, Sabin Ilie, Rebrov, Janssen ve Nielsen de son 30 yılın en kötü 7 forveti arasında bulunuyor.

KONYA KARŞISINDA NE YAPTI?

Slimani, maçında 28 kez topla buluştu. 2 şutunda isabet sağlayamadı. Girdiği 11 ikili mücadeleden sadece 1'ini kazandı. Çıktığı 6 hava topunun 5 tanesini kaybetti. 5 kez ofsaytta kaldı. 3 top kaptırdı. 5 kezle sahanın en fazla faul yapan ismi oldu.

SERVET KAZANIYOR

Sarı lacivertli ekibin büyük ümitlerle Leicester City'ten kadrosuna kattığı Slimani'nin ücreti golleriyle ters orantılı... Bir yıllığına 1.5 milyon euro'ya kiralanan Cezayirli futbolcu, belki ligde gol atamıyor ama 4 milyon 250 bin euroluk maaşını tıkır tıkır almaya devam ediyor.
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